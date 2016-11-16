Имя первого вице-президента ОКР будет названо 8 декабря

Первый вице-спикер Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что имя человека, который станет первым вице-президентом ОКР, будет объявлено в ходе олимпийского собрания 8 декабря. Олимпийское собрание пройдет в Москве.

– Скоро пройдет олимпийское собрание, мы там собираемся ввести должность первого вице-президента ОКР, который будет работать у нас на постоянной основе, – цитирует ТАСС Жукова. – Первый вице-президент разгрузит меня от текущей работы. Кто это будет? Узнаете. У меня будет больше времени на то, чтобы работать в Думе и заниматься международной деятельностью.