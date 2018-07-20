Игорь Лебедев о Томасе Бахе: "Молодец, держит нос по ветру и прекрасно себя чувствует"

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха, который заявил, что организация готова вернуть Россию обратно в свои ряды.



- Я думаю, что это одно из самых главных завоеваний чемпионата мира по футболу, - сказал Лебедев. - Во-первых, Бах присутствовал на финале и был поражен той атмосфере, которая царила на стадионе. Он остался приятно удивлен наличию в его ложе лидеров двух стран - Франции и Хорватии.

Не прочитал, не увидел и не услышал ни одного отрицательного комментария по поводу прошедшего ЧМ, убедился в том, что все было проведено на высшем уровне. Не нашел ни одного случая допинга ни в нашей сборной, ни в какой-то другой. Томас Бах почувствовал ветер перемен, который дует сейчас в странах Запада по отношению к нашей стране.



Мы всегда говорили и продолжаем считать до сих пор, что все те действия, которые Бах и МОК предпринимали по отношению к России, ничего общего со спортом не имели, это была чистая политика. Сейчас чистая политика меняет свой вектор и вместе с ними и Олимпийский комитет, и остальные федерации. К сожалению, невозможно уже эти вещи отделить.



Чуть-чуть поменялось отношение к нашей стране со стороны Запада и все сразу поняли, что если это произошло, значит, будет развитие. Бах не хочет остаться в последнем вагоне, он хочет идти вровень с лидерами мировых стран в этом вопросе, поэтому сегодня и сделал заявление. Все правильно, молодец. Человек держит нос по ветру и прекрасно себя чувствует. (Арман МКРТЧЯН)