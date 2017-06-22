Игорь Кравчук: "НХЛ чувствует себя вольготно, отказываясь от Олимпиады, а страдает хоккей"

Бывший защитник "Эдмонтона", "Оттавы" и "Калгари" Игорь Кравчук заявил, что от решения НХЛ игнорировать Олимпийские игры в 2018 году страдает в первую очередь хоккей. Сегодня лига опубликовала календарь регулярного чемпионата на следующий сезон, в котором нет перерыва на международные соревнования.

– Отсутствие перерыва показывает, что МОК и ИИХФ не смогли решить проблему участия игроков НХЛ, – сказал Кравчук. – Вольготно звучит отказ ехать на одни и согласие на другие Игры, учитывая, заявления руководства лиги о том, что китайский рынок перспективнее корейского. От этого страдает хоккей. Надо сделать выводы.

– Сборную России сложившая ситуация вполне устраивает, учитывая обилие кандидатов из КХЛ?

– Действительно, у нас достаточно сильная лига и игроки. Поэтому мы вполне можем претендовать на медали следующей Олимпиады. Конечно, на ней выступит наша команда, которой будем желать только победы, но в глобальном смысле на Олимпийских играх хотелось бы увидеть самых сильных игроков из Северной Америки. (Евгений БЕЛОУСОВ)