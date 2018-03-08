Хишир - посол заявки Сьона на проведение Олимпиады-2026

Первый номер драфта НХЛ-2017 швейцарец Нико Хишир стал послом заявки Сьона на проведение зимних Олимпийских игр-2026. По мнению 19-летнего форварда "Нью-Джерси", Швейцария – идеальное место для проведения подобных событий.

– Я уверен, что Швейцария идеально подходит для проведения зимних Игр, – передает Swisshockeynews слова Хишира. – Мы, швейцарцы, нация спортивных энтузиастов. Такое событие оказало бы значительное влияние на всю страну. Я убежден, что Игры будут не только важным событием для спортсменов, но и вдохновят все население, особенно молодежь.

Кроме Сьона на проведение Игр-2026 претендуют австрийские Грац и Шладминг, турецкий Эрзурум, японский Саппоро, шведский Стокгольм и канадский Калгари. Выборы столицы зимней Олимпиады пройдут в октябре 2019 года.