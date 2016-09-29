19:20 | ОЛИМПИАДА

Городской совет Рима проголосовал за отзыв заявки города на проведение Олимпиады-2024

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Городской совет Рима проголосовал за отзыв заявки города на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году, сообщает ТАСС. Ранее о намерении отозвать заявку заявляла избранная в июне мэр Рима Вирджиния Раджи. Она назвала безответственным желание провести затратную Олимпиаду в столице Италии, когда не решено множество социальных и коммунальных проблем. Нынешнее голосование было формальным, поскольку большинство членов совета ранее высказывались против Игр в Риме.

Отметим, что заявку на проведение Олимпиады поддержал НОК Италии и правительство страны. Однако решение городских властей стало последним словом в этом деле. Таким образом, на проведение Игр-2024 претендуют Лос-Анджелес, Будапешт и Париж.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3664410

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а че, Будапешт в шоколаде чтоль купается??? или там как и у нас - холоп держит язык в известном месте, пока барины воруют?

19:29

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