Городской совет Рима проголосовал за отзыв заявки города на проведение Олимпиады-2024

Городской совет Рима проголосовал за отзыв заявки города на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году, сообщает ТАСС. Ранее о намерении отозвать заявку заявляла избранная в июне мэр Рима Вирджиния Раджи. Она назвала безответственным желание провести затратную Олимпиаду в столице Италии, когда не решено множество социальных и коммунальных проблем. Нынешнее голосование было формальным, поскольку большинство членов совета ранее высказывались против Игр в Риме.

Отметим, что заявку на проведение Олимпиады поддержал НОК Италии и правительство страны. Однако решение городских властей стало последним словом в этом деле. Таким образом, на проведение Игр-2024 претендуют Лос-Анджелес, Будапешт и Париж.