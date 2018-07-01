Глава ОКР рассчитывает на возвращение России в МОК в 2019 году

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что ведет переговоры о возвращении места в Международном олимпийском комитете (МОК).

- Мы сейчас ведем переговоры по этой теме. Пока все идет очень позитивно, - отметил Поздняков. - Думаю, говорить об этом (подаче заявки на членство в МОК. - Прим. "СЭ") можно будет не на этой сессии МОК, а на следующей, в следующем году.

Напомним, что после того, как в мае на посту президента ОКР Поздняков сменил Александра Жукова, Россия автоматически потеряла место в МОК.