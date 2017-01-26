Глава ОКР назвад пятерку главных спортивных событий 2016 года

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал пятерку главных спортивных событий прошлого года. Также он отметил, что его организации необходимо увеличивать представительство России в антидопинговых структурах и международных организациях.

- 2016-й прошел под знаком очень серьезных проблем, связанных с допингом, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Вы знаете, сколько было разных комиссий, докладов, с какими ситуациями нам приходилось постоянно сталкиваться, в том числе перед Олимпийскими играми. Конечно же, нам необходимо увеличивать представительство России в антидопинговых структурах и руководящих органах международных федераций и организаций.

- Если бы вам предложили выбрать топ-5 главных событий в спорте в 2016 году, какие из них вошли бы в этот мини-рейтинг?

- Ну, очевидно, это Олимпийские летние игры в Рио-де-Жанейро, чемпионат Европы по футболу, зимние юношеские Олимпийские игры. И, конечно, чемпионат мира по хоккею, который проходил у нас в стране, и осенний хоккейный Кубок мира.