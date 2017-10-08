Глава НОК Бразилии покинул свой пост из-за подозрений в коррупции

Карлос Артур Нузман покинул пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии, сообщает AFP. Напомним, что он подозревается в коррупции при выборе столицы Олимпийских игр-2016.

Сам Нузман заявил, что покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на защите своих прав в суде. Напомним, что в руководитель был арестован в четверг. После этого МОК приостановил членство НОК Бразилии в организации. Функционер подозревается в организации дачи взятки в размере двух миллионов долларов с целью получения бразильским городом права на проведение Игр.