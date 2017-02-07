Георгий Полтавченко: "Петербург достоин звания столицы Олимпийских игр"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город достоин звания олимпийской столицы и сможет подготовиться к проведению Игр. Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство страны готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге.

- Я хорошо помню, как Санкт-Петербург в середине 90-х претендовал на Олимпийские игры-2004, - цитирует ТАСС Полтавченко. - Сейчас, как и тогда, у меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется.

На многие вопросы, которые в 1996-м году ставили члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета, Петербург уже ответил. 20 лет спустя мы стали совершенно другим мегаполисом, начиная от аэропорта и скоростных автомобильных магистралей до уже имеющихся современных игровых арен. На очереди - реализация инвестпроектов по строительству Дворца единоборств, Восточного скоростного радиуса, других интересных идей и замыслов. Отмечу, что они будут реализованы независимо от возможности проведения Игр-2028.

Я уже говорил перед Олимпиадой в Сочи и повторю еще раз - рано или поздно в небе над Санкт-Петербургом обязательно зажжется чаша олимпийского огня.

Александр Жуков: "Казань, Сочи и Петербург могут претендовать на проведение Олимпиады в будущем"