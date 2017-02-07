17:22 7 февраля | ОЛИМПИАДА

Георгий Полтавченко: "Петербург достоин звания столицы Олимпийских игр"

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город достоин звания олимпийской столицы и сможет подготовиться к проведению Игр. Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство страны готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге.

- Я хорошо помню, как Санкт-Петербург в середине 90-х претендовал на Олимпийские игры-2004, - цитирует ТАСС Полтавченко. - Сейчас, как и тогда, у меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется.

На многие вопросы, которые в 1996-м году ставили члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета, Петербург уже ответил. 20 лет спустя мы стали совершенно другим мегаполисом, начиная от аэропорта и скоростных автомобильных магистралей до уже имеющихся современных игровых арен. На очереди - реализация инвестпроектов по строительству Дворца единоборств, Восточного скоростного радиуса, других интересных идей и замыслов. Отмечу, что они будут реализованы независимо от возможности проведения Игр-2028.

Я уже говорил перед Олимпиадой в Сочи и повторю еще раз - рано или поздно в небе над Санкт-Петербургом обязательно зажжется чаша олимпийского огня. 

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4003564

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergey.v1968

Видимо, бюджет есть, варианты распила, но вот никак нет возможности получить и попилить. Обидно

18:51 7 февраля

механик39

Надеемся что новый стадион к Олимпиаде будет стоить больше 1 триллиона рублей .

18:21 7 февраля

Andre_Saratov

Еще один стадион строить?)

17:50 7 февраля

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