13:53 | ОЛИМПИАДА

Федерация тяжелой атлетики обсудит выдвижение Попова на пост президента ОКР


Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал выдвижение бывшего пловца Александра Попова на пост президента ОКР. Его кандидатуру 13 мая выдвинул Стрелковый союз России.

- Про выдвижение Попова слышу впервые. Про выдвижение Станислава Позднякова знал уже давно. Завтра мы в Федерации встретимся, будем коллегиально обсуждать этот вопрос и примем решение относительно того, кого поддержать на предстоящих выборах. Пока не могу сказать, кого мы поддержим", - сказал Агапитов. (Михаил ПОТАПОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!