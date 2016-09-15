Елена Веснина: "Еще не знаю, буду ли участвовать в Олимпиаде-2020"

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что она не знает, выступит ли на Олимпиаде-2020. Напомним, что Веснина вместе с Макаровой стала олимпийской чемпионкой в Рио, победив в парном разряде.

– Продолжу выступать на международных турнирах. До следующей Олимпиады еще четыре года, на такой срок пока не загадываю, – приводит слова Весниной ТАСС.