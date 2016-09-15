17:57 | ОЛИМПИАДА

Елена Веснина: "Еще не знаю, буду ли участвовать в Олимпиаде-2020"

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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что она не знает, выступит ли на Олимпиаде-2020. Напомним, что Веснина вместе с Макаровой стала олимпийской чемпионкой в Рио, победив в парном разряде.

– Продолжу выступать на международных турнирах. До следующей Олимпиады еще четыре года, на такой срок пока не загадываю, – приводит слова Весниной ТАСС.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3623997

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Papa-psix

может, в кёрлинг заявятся ?

18:12

Papa-psix

теннис на льду, видимо..

18:12

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Не знал,что на зимних играх в Пхеньчане будет теннис.

18:06

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Материалы других СМИ