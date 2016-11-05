Елена Исинбаева: "Работа комиссии спортсменов МОК должна быть максимально эффективной"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приступает к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), первое заседание которой пройдет 5 и 6 ноября в Лозанне. Трехкратная чемпионки мира выразила надежду на то, что работа комиссии будет максимально эффективной.

– Ожидается вводная ознакомительная сессия, на которой будет намечена стратегия работы комиссии спортсменов, – приводит ТАСС слова Исинбаевой. – Буду набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной.

Исинбаева была утверждена в качестве нового члена комиссии спортсменов МОК 21 августа. За россиянку проголосовали 45 человек, против – 23, двое воздержались.





