08:58 | ОЛИМПИАДА

Елена Исинбаева: "Работа комиссии спортсменов МОК должна быть максимально эффективной"

0
0
0

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приступает к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), первое заседание которой пройдет 5 и 6 ноября в Лозанне. Трехкратная чемпионки мира выразила надежду на то, что работа комиссии будет максимально эффективной.

– Ожидается вводная ознакомительная сессия, на которой будет намечена стратегия работы комиссии спортсменов, – приводит ТАСС слова Исинбаевой. – Буду набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной.

Исинбаева была утверждена в качестве нового члена комиссии спортсменов МОК 21 августа. За россиянку проголосовали 45 человек, против – 23, двое воздержались.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760062

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ