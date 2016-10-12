Елена Исинбаева: "Мне теперь хочется работать в ОКР"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева выразила желание работать в Олимпийском комитете России. По словам спортсменки, пока она не представляет, как в итоге сложится данная ситуация.

– Конечно, мне теперь хочется работать в ОКР на благо развития олимпийского движения, в защиту чистых спортсменов всего мира и россиян в том числе, – сказала Исинбаева в эфире "Матч ТВ". – Остальным буду заниматься шаг за шагом, куда это все выльется, я не знаю. Пока мне все интересно, жизнь насыщенная, меня постоянно куда-то несет.



Ранее Александр Жуков заявил о намерении покинуть свой пост президента ОКР. После этого в СМИ появилась информация о том, что Исинбаева может сменить Жукова на посту главы организации.

Во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро двукратная олимпийская чемпионка объявила о своем уходе из спорта. После этого она выразила желание баллотироваться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.