Эксперт: "Не верю, что Олимпиада-2022 пройдет без хоккейного турнира"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал "СЭ" информацию о том, МОК рассматривает вариант исключения хоккейного турнира из программы Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Китае.

– Такой вариант рассматривается и не исключается, но мне кажется, что он маловероятен, – отметил Бадюков. – Сам бог велел, чтобы такое событие произошло. Для мирового хоккея и для самого Китая это будет огромная потеря! Китай хочет выступить там очень хорошо, собрать сборную под эту Олимпиаду. Все делается для того, чтобы пропагандировать там хоккей. Но там рассматривается несколько вариантов, и отмена хоккейного турнира – лишь один из них. Думаю, что это маловероятно. Сейчас Рене Фазель ведет переговоры с НХЛ. Это нормально, что НХЛ хочет получать прибыль с Олимпиады, если игроки туда поедут. Идет некая торговля. Всем выгодно, чтобы в Китай приехали энхаэловцы. Но это чисто бизнес – ничего больше. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, всего МОК имеет четыре варианта проведения хоккейного турнира:

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.