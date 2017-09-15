Джанфранко Каспер: "На продаже билетов на Олимпиаду-2018 сказывается политическая ситуация"

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер отметил, что немного туристов решаться поехать на Олимпийские игры в Пхенчхане. Руководитель уверен, что на этом сказывается и политическая ситуация в мире. Напомним, что Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

– Мы знаем, что продажи билетов, в особенности за пределами Южной Кореи, идут не лучшим образом, – цитирует ТАСС Каспера. – На это оказывает влияние и политическая ситуация – немного туристов хотят приехать из других стран. Но мы и не ожидали, что в Южной Корее увидим заполненные трибуны, поскольку это не лыжная страна.

Во время Олимпиады это должно быть самое безопасное место в мире. Считаю, что на сегодня делается все необходимое для обеспечения безопасности Игр.