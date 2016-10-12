Дмитрий Песков: "Путин не предлагал Исинбаевой пост главы ОКР"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не предлагал двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой занять пост главы Олимпийского комитета России. Ранее стало известно, что глава ОКР Александр Жуков намерен покинуть должность президента организации и сосредоточиться на работе в Государственной Думы.

– Нет, пока никаких кандидатур нет, – приводит ТАСС слова Пескова. – Вчера было сообщение СМИ, что президент с Исинбаевой разговаривал. Он с ней о другом совсем разговаривал. Он не разговаривал с Исинбаевой об Олимпийском комитете Росии.

Ранее Елена Исинбаева сообщила, что ей интересна работа в Олимпийском комитете России.

