13:30 | ОЛИМПИАДА

Дмитрий Песков: "Путин не предлагал Исинбаевой пост главы ОКР"

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не предлагал двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой занять пост главы Олимпийского комитета России. Ранее стало известно, что глава ОКР Александр Жуков намерен покинуть должность президента организации и сосредоточиться на работе в Государственной Думы. 

– Нет, пока никаких кандидатур нет, – приводит ТАСС слова Пескова. – Вчера было сообщение СМИ, что президент с Исинбаевой разговаривал. Он с ней о другом совсем разговаривал. Он не разговаривал с Исинбаевой об Олимпийском комитете Росии.

Ранее Елена Исинбаева сообщила, что ей интересна работа в Олимпийском комитете России.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3698150

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