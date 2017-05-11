Дмитрий Медведев: "Олимпийцы России должны иметь квалифицированную юридическую поддержку"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что олимпийцы должны иметь все условия для успешных выступлений и честной борьбы за медали, в том числе, при необходимости - квалифицированную юридическую поддержку.

На заседании попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России он призвал обсудить вопрос, "что важнее сделать, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учетом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали".

- А в случае необходимости - чтобы у спортсменов была и квалифицированная юридическая поддержка, - приводит ТАСС слова Медведева. - Что, как мы убедились в последние годы, в последний период, совсем немаловажно.