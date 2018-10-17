Дмитрий Качанов: "Я мог быть первым, поэтому расстроен"

Россиянин Дмитрий Качанов считает, что выступил плохо на юношеских Олимпийских играх. Он завоевал бронзовую медаль в прыжках с шестом.

– Я мог выигрывать, – цитирует "РИА Новости" Качанова. – Выступил плохо, не показал лучший результат. По организации, по атмосфере здесь все отлично. Сегодня было жарко, соревнования были долгими, чувствовал себя как в бане. Хорошо, что между двумя раундами был перерыв по дням. В любом случае, мог прыгать лучше, видимо сказалось, что не было давно соревновательной практики. Я мог быть первым, поэтому расстроен.

Качанов стал бронзовым призером юношеских Игр