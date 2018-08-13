Дмитрий Губерниев: "Грандиозная победа российского спорта! И это без медалей легкоатлетов"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме поблагодарил спортсменов, которые выступали за сборную России на объединенном чемпионате Европы. Национальная команда досрочно заняла первое место в общем медальном зачете, накануне ей был вручен приз за итоговую победу.

"Убедительная, блестящая, грандиозная победа российского спорта на объединенном чемпионате Европы! И это без медалей легкоатлетов, – написал Губерниев. – Их, увы, не считали. Трофей победителей в руках россиян! 31 золото, всего 66 медалей! У легкоатлетов 6 наград и одно золото. Мы чемпионы!

Браво, спортсмены нашей страны! Молодцы! Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду – убедительные победы! Велоспорт на треке, спортивная гимнастика, академическая гребля – молодцы! Ефимова и Колесниченко – 4 золота, Колесников, Шмелева, Далалоян – по 3. Двукратные чемпионы Фесикова, Рылов, Бондарь, Субботина, Мальцев, Гурбанбердиева, наши синхронистки в группе! Низкий поклон всем спортсменам России! Отдельное спасибо легкоатлетам!"

Напомним, первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. В его рамках проходили соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, велотреку, велошоссе, маунтинбайку, велоспорту-BMX, гольфу, спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону и легкой атлетике.

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 12 Авг 2018 в 11:51 PDT

Первый единый чемпионат Европы может стать последним. Зачем он нужен?