Для борьбы за зимнюю Олимпиаду Юте нужно 39 миллионов долларов на инфраструктуру

Штату Юта, в котором в 2002 году проходила зимняя Олимпиада, необходимо потратить 39 миллионов долларов за ближайшие 10 лет, чтобы подать заявку на право принять Игры 2026 или 2030 года, сообщает АП. Данные приведены в соответствии с итогами нового государственного аудита, обнародованного 17 октября.

По информации источника, ревизия олимпийских объектов в районе Солт-Лейк-Сити и Парк-Сити, где 15 лет назад прошли зимние Игры, была проведена после запроса от властей Юты. В отчете отмечается, что в 2017 году государственный бюджет штата составлял 16,2 миллиарда долларов.

Также интерес к проведению Олимпийских игр проявили власти Денвера (Колорадо) и Рино (Невада).

Ранее председатель совета директоров НОК США Ларри Пробст III сообщил, что страна рассчитывает принять зимнюю Олимпиаду. По его словам, скорее всего, речь будет идти о 2030 годе.

Отметим, что в 2028 году в США пройдет летняя Олимпиада, столицей которой станет Лос-Анджелес. С 1896 года США 9 раз становились страной проведения Олимпиад (5 раз, включая Игры-2028, - летних, 4 раза - зимних).