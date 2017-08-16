Дэйв Кинг: "Трудно сказать, сколько человек из этой сборной Канады поедет в Корею"

Тренер сборной Канады Дэйв Кинг после поражения от СКА (0:3) в матче предсезонного турнира имени Пучкова отметил, что тренерский штаб будет подбирать состав команды на протяжении всего года до Олимпийских игр. Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих хоккеистов на Игры-2018.

– Стоит нашим ребятам надеть свитер с кленовым листом – происходит какое-то волшебство, – сказал Кинг. – Они так гордятся даже шансом сыграть за Канаду. Для них огромная честь сыграть пусть даже на турнире Пучкова, который, впрочем, был блестяще организован. Мы очень рады, что сюда приехали.

Мне трудно сказать, сколько человек из этой команды поедет в Корею. Несколько будет из того состава, что был в Сочи. Еще несколько – из этого, что играет на турнире Пучкова. Впереди у нас еще Кубок "Карьяла", где мы тоже планируем просмотреть ряд кандидатов. И все это время мы будем постоянно мониторить всех наших ребят. Расчет на то, чтобы к Кубку Первого канала понимать, кто составит костяк команды.

Скривенс играл в НХЛ, он вратарь уровня НХЛ. Он здорово сыграл против СКА. Если он будет так играть и дальше – в воротах у нас проблем не будет. Да и Пулен был хорош. Конечно, парни обсуждают свои шансы на участие в Олимпиаде. Это видно. Да что там – на раскатке перед матчем все было так, будто у нас впереди финал Кубка Стэнли. Парни были настолько сконцентрированы, будто играют самый важный матч в жизни. И это как раз говорит о том, как прекрасны Олимпийские игры. А эти еще более примечательны тем, что дают шанс ребятам, которые наверняка думали, что ни за что туда не попадут. (Игорь ЕРОНКО)