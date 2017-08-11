Денис Денисов: "Ставлю перед собой цель поехать на Олимпийские игры"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Денис Денисов ставит перед собой цель пробиться в состав сборной России на Олимпийские игры-2018. Напомним, что летом 35-летний хоккеист заключил двухлетний контракт с "Магниткой", ранее он на протяжении пяти лет играл за ЦСКА.

– Солдат мечтает стать генералом, так же как и спортсмен мечтает попасть в сборную, несмотря на его возраст, регалии, достоинство, – цитирует ТАСС Денисова. – Правильно говорят, что пути в сборную никогда ни для кого не закрыты. Желание, силы и эмоции попасть в национальную команду на Олимпиаду у меня есть. Все будет зависеть от меня.

Да, я ставлю перед собой цель поехать на предстоящие Олимпийские игры, у меня всегда есть желание играть за национальную команду.