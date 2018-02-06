Даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года передвинуты на неделю

Стали известны новые даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже. Как сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета, Олимпиада состоится с 26 июня по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

Отмечается, что было принято решение перенести соревнования на неделю раньше, чем планировалось изначально. Оргкомитет Игр провел исследование, как повлияет сдвиг по датам на все операционные аспекты – транспорт, безопасность, опыт зрителей, логистику и так далее. По итогам было обнаружено, что перенос по времени положительно повлияет на Паралимпийские игры, первая половина которых теперь пройдет в дни школьных каникул.

Напомним, что Париж был назван столицей Игр-2024 в сентябре на сессии МОК в Лиме.