Дарья Трубникова: "Сфотографировалась с Дзюбой, ведь футболисты сборной теперь звезды"

Российская гимнастка Дарья Трубникова, выигравшая золотую медаль юношеских Олимпийских игр в индивидуальном многоборье, призналась, что после чемпионата мира-2018 ей нравится футбол. Недавно она сфотографировалась с форвардом сборной России Артемом Дзюбой.
– Вам нравится футбол?
– После чемпионата мира нравится, - цитирует teamrussia.pro Трубникову.
– Спросил не просто так. Видели в интернете вашу фотографию с Артемом Дзюбой…
– Мы встретились с ним и другими игроками на базе в Новогорске, где футбольная сборная готовилась к матчу Лиги наций в Турции. Захотелось сфотографироваться. Ведь они теперь звезды.
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/news_yog/hudozhestvennaya-gimnastika-snova-s-zolotom-darya-trubnikova-vne-konkurentsii/
Загрузка...