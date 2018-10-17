Дарья Трубникова: "Сфотографировалась с Дзюбой, ведь футболисты сборной теперь звезды"

Российская гимнастка Дарья Трубникова, выигравшая золотую медаль юношеских Олимпийских игр в индивидуальном многоборье, призналась, что после чемпионата мира-2018​ ей нравится футбол. Недавно она сфотографировалась с форвардом сборной России Артемом Дзюбой.

– Вам нравится футбол?

– После чемпионата мира нравится, - цитирует teamrussia.pro Трубникову.

– Спросил не просто так. Видели в интернете вашу фотографию с Артемом Дзюбой…

– Мы встретились с ним и другими игроками на базе в Новогорске, где футбольная сборная готовилась к матчу Лиги наций в Турции. Захотелось сфотографироваться. Ведь они теперь звезды.