Дарья Трубникова: "Конкуренция сильная, но цель выступить на взрослых Олимпийских играх есть"

Российская гимнастка Дарья Трубникова, выигравшая золотую медаль юношеских Олимпийских игр в индивидуальном многоборье, призналась, что мечтает выступить на взрослой Олимпиаде. Также она отметила, что волновалась перед первым выходом на ковер.

– Перед первым выходом на ковер в многоборье было несколько волнительно, – цитирует teamrussia.pro Трубникову. – Только сегодня осознала, что выступаю на Олимпиаде, пусть и детской. Впрочем, в небольшой степени страх даже должен присутствовать. У меня была помарка с мячом, но я собралась и хорошо сделала два последних вида.

– Понравились командные соревнования, прошедшие в необычном формате?

– Это было неожиданно и интересно. Немножко познакомились с партнерами по команде. Вместе с тем такая формула будет помогать развитию спорта в некоторых странах.

– Ставите перед собой задачу выступить на взрослых Олимпийских играх?

– Конечно. Конкуренция сильная, но такая цель стоит.