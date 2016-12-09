Что необходимо российскому спорту? Версия Газзаева

Депутат Государственной Думы и прославленный тренер Валерий Газзаев выступил с десятиминутным заявлением по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. В частности Газзаев предложил ряд инициатив.

– Россия выполняет все требования международных спортивных организаций, приняв, в частности, закон об уголовной ответственности за применение и склонение к употреблению допинга. Более того, в послании Президента России Федеральному Собранию четко обозначено создание национальной программы противодействия допингу, что позволит эффективно бороться с этим злом, поэтому на Министерстве спорта и Олимпийском комитете России лежит особая ответственность, они должны сделать все возможное для того, чтобы защищать наших спортсменов. Для этого необходимо четко определиться с направлением развития спорта внутри страны, и разработать продуманный план действий на международной спортивно-политической арене, а именно:

Первое. Адаптировать правовую и нормативную базы, как к тенденции развития мирового спорта, так и к задачам национального масштаба.

Второе. Жестко контролировать реализацию поручений, данных по итогам заседания государственного совета по спорту при Президенте России.

И, третье. Разработать концепцию развития и реорганизации видов спорта в современных финансово-экономических условиях.

Конечно же, необходимо определить роль и место общественных организаций в развитии физкультуры и спорта. К сожалению, в последние годы роль общественных организаций ощутимо нивелировалась, и эту тенденцию, конечно, надо менять.

Пятое. Необходимо объективно оценить состояние и уровень профессиональной подготовки управленческих и тренерских кадров.

И шестое. Подготовить концепцию международной политики в области спорта. На этом пункте я хочу остановиться более подробно. Очевидно, что современное олимпийское движение кардинально изменилось. Поэтому необходимо определить у нас в стране силы, которые предложат пути консолидации и сотрудничества с Международным олимпийским комитетом. Россия внесла в развитие мирового спорта столь огромный вклад, что имеет полное право и возможности, во-первых, оградить себя от необоснованных и явно предвзятых нападок. А, во-вторых, сформулировать конкретные предложения, связанные с дальнейшим развитием мирового спорта.

Имея такие заслуги и такое влияние, мы обязаны более инициативно участвовать в формировании олимпийского движения для открытого конструктивного обсуждения и выработки предложений для Международного олимпийского комитета. Нам нужно инициировать и предложить главе Международного олимпийского комитета господину Томасу Баху провести впервые в истории олимпийского движения Ассамблею кавалеров Олимпийского ордена. Это достаточно авторитетная группа людей, награжденных особым знаком отличия за заслуги перед мировым спортивным движением, причем не только за достижения в соревнованиях, но и в его развитии. Как вы знаете, кавалером Олимпийского ордена является и Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В их число входит и сам господин Томас Бах, а опыт профессионалов такого масштаба просто неоценим.