15:35 | ОЛИМПИАДА

Член МОК: "Делаем все для защиты спортсменов от домогательств и насилия"

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по стендовой стрельба, член МОК Данка Бартекова рассказала о мерах борьбы с домогательствами и насилием в спорте. МОК опубликовал руководство для национальных федераций и членов организации по защите спортсменов. Подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.

– Мы делаем все возможное, чтобы атлеты чувствовали себя комфортно даже в такой ситуации, – приводит слова Бартековой пресс-служба МОК. – Мы стараемся защищать их, выступать с программами, которые могут помочь решить проблему. Конечно, это не означает, что одного лишь слова достаточно, чтобы проблема была решена за минуту. Однако мы можем помочь, задействовав экспертов и предоставив правовую помощь, чтобы постараться решить проблему и справится с этой ситуацией.

 

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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demon0712

Эти Члены ещё не то могут ;)

16:26

usuns

вот им плин заняться нечем) борятся с насилием и домогательствами а инвалидов не допускают) чёта политкорректность засбоила, или на русских это не распространяется?

16:06