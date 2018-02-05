Член МОК: "Делаем все для защиты спортсменов от домогательств и насилия"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по стендовой стрельба, член МОК Данка Бартекова рассказала о мерах борьбы с домогательствами и насилием в спорте. МОК опубликовал руководство для национальных федераций и членов организации по защите спортсменов. Подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.

– Мы делаем все возможное, чтобы атлеты чувствовали себя комфортно даже в такой ситуации, – приводит слова Бартековой пресс-служба МОК. – Мы стараемся защищать их, выступать с программами, которые могут помочь решить проблему. Конечно, это не означает, что одного лишь слова достаточно, чтобы проблема была решена за минуту. Однако мы можем помочь, задействовав экспертов и предоставив правовую помощь, чтобы постараться решить проблему и справится с этой ситуацией.