Член МОК: "Делаем все для защиты спортсменов от домогательств и насилия"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по стендовой стрельба, член МОК Данка Бартекова рассказала о мерах борьбы с домогательствами и насилием в спорте. МОК опубликовал руководство для национальных федераций и членов организации по защите спортсменов. Подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.
– Мы делаем все возможное, чтобы атлеты чувствовали себя комфортно даже в такой ситуации, – приводит слова Бартековой пресс-служба МОК. – Мы стараемся защищать их, выступать с программами, которые могут помочь решить проблему. Конечно, это не означает, что одного лишь слова достаточно, чтобы проблема была решена за минуту. Однако мы можем помочь, задействовав экспертов и предоставив правовую помощь, чтобы постараться решить проблему и справится с этой ситуацией.
. @dankabartekova on safeguarding athletes "we are here to help" https://t.co/7ZwaQbV7mC #Olympics @Athlete365 pic.twitter.com/vBXBxE221F– IOC MEDIA (@iocmedia) 5 февраля 2018 г.
demon0712
Эти Члены ещё не то могут ;)
16:26
usuns
вот им плин заняться нечем) борятся с насилием и домогательствами а инвалидов не допускают) чёта политкорректность засбоила, или на русских это не распространяется?
16:06