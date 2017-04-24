Число положительных допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012 возросло до 182

По итогам перепроверок допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012 было выявлено 182 положительные, сообщил член комиссии МОК Ален Люнценфихтер в своем "Твиттере". Из них 103 выявлены у легкоатлетов и 50 - у тяжелоатлетов. У девяти спортсменов положительный результат показали пробы сразу с обеих Олимпиад. Среди них пять белорусов и два казахстанца.

МОК ранее принял решение о перепроверке допинг-проб с Игр-2008 и 2012. В рамках двух первых волн были перепроверены 1545 проб, из которых 101 показала положительный результат.