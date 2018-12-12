Бюджет Олимпийского комитета России до 2022 года составил 9,9 миллиарда рублей

Бюджет Олимпийского комитета России (ОКР) до 2022 года составил 9,9 миллиарда рублей. Об этом на Олимпийском собрании заявил глава организации Станислав Поздняков. Бюджет ОКР на ближайшие четыре года был утвержден бюро исполкома в ноябре.

- Финансовый план до 2022 года сформирован на основании подтвержденных источников финансирования, договоров с "Газпромом", "Норникелем", - цитирует ТАСС Позднякова. - Порядка 60% будет потрачено на финансирование мероприятий, 24% - это административно-хозяйственная часть, в том числе ремонт на этажах ОКР, 13% - налоговые обязательства, 3% с небольшим - в качестве резерва. В целом - 9,9 миллиарда рублей.