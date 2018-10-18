Бочарова и Воронина раскрыли секрет своего успеха в финале юношеских Игр

Российские волейболистки Мария Бочарова и Мария Воронина признались, как им удалось выиграть золотые медали юношеских Олимпийских игр. В финале турнира по пляжному волейболу они обыграли итальянок – 2:0 (21:19, 21:19).

– Расчет итальянок нам сразу стал понятен: они меня буквально атаковали, чтобы измотать и выключить напарницу, – приводит TeamRussia.pro слова Ворониной. – В какой-то момент мы поменялись местами, и стало полегче. Самое сложное – на отметке 20 баллов. Решающий мяч никак не шел, это от стресса и мандража. В целом эти две партии ощущались как равная борьба, был тяжелый песок, жарко, но мы справились.

Россиянки Воронина и Бочарова завоевали золото юношеских Олимпийских игр