Баскетболист Тони Паркер стал первым послом Олимпиады-2024 в Париже

Баскетболист сборной Франции и клуба НБА "Сан-Антонио" Тони Паркер назван первым послом Олимпийских игр в Париже-2024, сообщает AFP. 36-летний спортсмен был представлен в качестве посла сегодня у подножья Эйфелевой башни.

- Это честь для меня, - заявил Паркер. - Когда глава оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге обратился ко мне с предложением стать послом, да еще заниматься образованием, то мне показалось это логичным шагом. Он знает, что я делаю в Лионе в баскетбольных клубах (Паркер - президент мужского и женского клубов АСВЕЛ. - Прим. "СЭ"). Мы все еще находимся в процессе обсуждения с Эстанге, например, что мы будем делать во время моего пребывания в США, я хочу играть еще два года.

Отметим, что Паркер - четырехкратный чемпион НБА, а также чемпион Европы.