Бах раскритиковал чиновников, выдающих свои суждения за мнения спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о чиновниках, которые, как он считает, продвигают свои точки зрения на происходящее через спортсменов.

"К сожалению, я слышу много разных чиновников, которые заявляют, что говорят от имени спортсменов. Они могут не иметь никакого веса в спортивном мире, не быть избранными на определенные посты, но, тем не менее, они продолжают утверждать, что выступают от имени спортсменов.

Считаю, что говорить от имени всего спортивного мира может лишь Комиссия атлетов и ее руководящий комитет. Мы готовы уважать их мнения, потому что у них есть легитимность", - приводит слова Баха издание Inside the games.