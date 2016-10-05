Бах, Папа Римский и Пан Ги Мун открыли конференцию "Спорт на службе человечества"

Глава МОК Томас Бах, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступили на открытии международной конференции "Спорт на службе человечества" в Ватикане, сообщает официальный сайт МОК. Единственным представителем России на этой конференции является двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

– Как и вера, спорт учит нас тому, как важно жить в солидарности и мире с другими людьми, – подчеркнул Бах. – Одна из многих ценностей веры и спорта – уважение достоинства и равноправия всех людей.