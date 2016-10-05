21:29 | ОЛИМПИАДА

Бах, Папа Римский и Пан Ги Мун открыли конференцию "Спорт на службе человечества"

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Глава МОК Томас Бах, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступили на открытии международной конференции "Спорт на службе человечества" в Ватикане, сообщает официальный сайт МОК. Единственным представителем России на этой конференции является двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

– Как и вера, спорт учит нас тому, как важно жить в солидарности и мире с другими людьми, – подчеркнул Бах. – Одна из многих ценностей веры и спорта – уважение достоинства и равноправия всех людей.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Странно, что не Макларен и Паунд открыли. Название как нельзя кстати им подходит.

21:49

Slim Taller

Бах,Папа,и Пан звучат как клички собак.

21:47

Sergey_msk

Баха только не трогайте!!!!!

21:35

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