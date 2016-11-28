Бах ожидает, что Олимпиада в Токио станет самой инновационной

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассчитывает, что Олимпиада 2020 года в Токио станет самой инновационной в истории. Такое мнение выразил сегодня сам президент организации в своем видеообращении на церемонии открытия дебрифинга МОК в Токио.

"Мы рассчитываем, что Токио удастся провести самые инновационные Игры в истории", – приводи ТАСС слова Баха.

Глава МОК выразил надежду, что в ближайшие три дня участникам дебрифинга удастся провести всесторонний обмен опытом, который помог бы в проведении не только Олимпиады-2020, но и последующих Игр. "Для Рио это шанс поделиться своим опытом проведения Игр", – добавил он.

Глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори, в свою очередь, пообещал, что японская сторона сделает все возможное для того, чтобы Игры-2020 прошли успешно. "Спорт обладает силой, способной изменить будущее. Мы сделаем все, чтобы достойно передать эстафету Олимпиады", – отметил он.