Бах недоволен запретом США на ввоз спортивного оборудования в КНДР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недоволен тем, что США заблокировали запрос МОК в комитет Совета Безопасности ООН на исключение спортивного оборудования из списка товаров, запрещенных для ввоза в КНДР.

По словам Баха, МОК будет продолжать содействовать миру на Корейском полуострове через спорт. Напомним, глава МОК хочет, чтобы КНДР приняла участие в летней Олимпиаде 2020 года

- Решение США мешает МОК выполнить свою миссию по привлечению спортсменов со всего мира, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе независимо от политического фона или любых других различий, - цитирует Баха AP.