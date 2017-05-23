Азербайджан выдвинет свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2028. ОЛИМПИАДА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:58 | ОЛИМПИАДА

Азербайджан выдвинет свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2028

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Азербайджан выдвинет свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году. Заявка будет подана в 2020 году. 

- Среди кандидатов на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году Азербайджана нет, - цитирует "Р-Спорт" министра спорта и молодежи Азербайджана Азада Рагимова. - Мы обратимся в Международный олимпийский комитет в связи с 2028 годом. В 2020 году мы подадим свою заявку. Это решение президента Национального олимпийского комитета.

К примеру, у нас плавательный бассейн вмещает 6 тысяч зрителей. Для проведения Олимпийских игр эта цифра должна составлять 18 тысяч. До этого времени возможны определенные изменения. Мы будем работать в этом направлении.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20170523/1120884981.html

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