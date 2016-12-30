Ассоциация юристов России поможет ОКР в правовой защите спортсменов

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что организация окажет содействие ОКР в правовой защите российских спортсменов. АЮР привлечет для этого лучших юристов-международников с опытом ведения судебных разбирательств в спортивной среде.

Ранее была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

- Сейчас мы находимся в контакте с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым, - приводит ТАСС слова Груздева. - Ассоциация юристов по окончании новогодних каникул направит в ОКР рекомендации с именами лучших представителей в области международного спортивного права для работы с профильными международными организациями и недавно созданной независимой комиссией под руководством Виталия Смирнова. Сложившаяся ситуация недвусмысленно диктует необходимость именно такого активного шага.