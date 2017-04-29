Аргентина может подать заявку на Олимпиаду-2032

Аргентина может подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Как сообщает официальный сайт МОК, глава комитета Томас Бах встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри и обсудил с ним ряд вопросов касательно юношеской Олимпиады, которая пройдет в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. Также обсуждались возможности страны принять Игры-2032.

Первая Олимпиада на территории Южной Америки состоялась в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро. В 2020 году Игры примет Токио, на Олимпиаду-2024 претендуют Париж и Лос-Анджелес.