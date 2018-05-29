Алексей Немов: "Было непросто, но президент ОКР уже выбран"

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал назначение на пост президента ОКР Станислава Позднякова. Сегодня четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков в результате голосования получил 214 голосов (78,7 процента), а четырехкратный олипийский чемпион по плаванию Александр Попов набрал 56 (20,6 процента) голосов.

- Думаю, все прошло, так как должно было пройти. Александр Попов понимал, что поставить свою кандидатуру за две недели, это не то же самое, что за два года, - сказал Немов. - Была сверхсложная задача. Я уже говорил, что это два великих спортсмена, которые немало сделали после спорта. Мы должны все вместе постараться, чтобы наш спорт вывести на тот уровень, которого мы достойны. Я поздравляю Станислава Позднякова и его команду. Медаль одна, все спортсмены это понимают. Было непросто, но президент уже выбран.

- Вы внутренне не разрывались, ведь оба ваших друга были конкурентами?

- Я и сейчас разрываюсь, но желаю всем моим друзьям и коллегам крепкого здоровья. Ничего страшного не случилось и всё будет хорошо, уверен. Мы друг друга знаем не одну и не две Олимпиады. Я выступал на трех, а мои друзья, любимцы многих поколений, по четыре Олимпиады прошли, поэтому они великие люди. Я преклоняюсь перед ними. (Наталья МАРЬЯНЧИК)