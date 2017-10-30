Александр Жуков: "Возможное включение киберспорта в олимпийскую семью пока вызывает много вопросов"

Президент ОКР, член МОК Александр Жуков отметил, что на олимпийском саммите, заседание которого прошло в субботу в Лозанне, рассматривался вопрос о судьбе киберспорта. Жуков также добавил, что возможное включение киберспорта в олимпийскую семью пока вызывает много вопросов.

– На олимпийском саммите, заседание которого прошло в субботу в Лозанне, рассматривался вопрос о судьбе киберспорта, о соотношении его и олимпийского движения, – цитирует ТАСС Жукова. – Отметили, что он получил большое распространение и популярность, в мире к этому виду большой интерес. Была презентация, в которой было сказано, что спортсмены до 12 часов в день тренируются, это серьезная физическая нагрузка.

Было принято решение и дальше следить за развитием соревнований, потому что на сегодня нет единой федерации киберспорта, нет ясности, кто может обеспечивать "чистоту" этого спорта, исполнение олимпийских идеалов, если будет принято решение о его включении в олимпийскую семью.