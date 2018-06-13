Александр Жуков: "Видел Позднякова преемником еще два года назад"

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, который после восьми лет лет сложил свои полномочия, рассказал о своих отношениях с новым главой организации Станиславом Поздняковым.

— Сейчас продолжить эту линию работы предстоит вашему преемнику Станиславу Позднякову. Когда вы поняли, что он сможет в будущем заменить вас на посту президента ОКР?

— Я поддержал кандидатуру Позднякова еще два года назад, когда он был избран первым вице-президентом ОКР, - приводит ТАСС слова Жукова. - Он два года работал на постоянной основе, Поздняков абсолютно в теме. Кроме того, он возглавлял нашу делегацию в Южной Корее на Олимпиаде и сделал все возможное для восстановления членства ОКР в МОК. И я не скрывал, что поддерживал его кандидатуру, я видел его преемником еще два года назад. Поздняков возглавлял бюро исполкома ОКР, которое принимало решения в области финансов, мы проводили совместные переговоры с МОК, он знаком с его руководством и знает, как выстраивать общение, чтобы добиваться позитивного результата.

— Каковы его шансы получить место в МОК?

— МОК заинтересован в том, чтобы в организации были представлены президенты Национальный олимпийских комитетов (НОК) крупнейших стран. На Олимпийский саммит кроме членов исполкома МОК, традиционно приглашают президентов комитетов России, Китая и США. Я считаю, что в числе 15 представителей НОКов Россия должна иметь место в силу своего авторитета и заслуг в олимпийском движении.