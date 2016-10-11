21:10 | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Важно, чтобы Россия была представлена в МОК большим количеством людей"

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Глава ОКР Александр Жуков, который принял решение покинуть свой пост, подчеркнул, что собирается сконцентрироваться на работе в Госдуме и МОК. По словам Жукова, важно, чтобы Россия в МОК была представлена большим количеством людей.

– Глава ОКР – выборная должность, рано или поздно полномочия кончаются, заканчиваются сроки, – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Я собираюсь сосредоточиться на работе в Государственной думе в качестве заместителя председателя и в Международном олимпийском комитете, я являюсь членом МОК – выполнять очень важные функции. Буду взаимодействовать с МОК, международными организациями.

Я избран членом МОК как президент ОКР. Нельзя допустить, чтобы мы потеряли место, и я перестал быть членом МОК. Очень важно, что Россия представлена в МОК большим количеством людей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20161011/1110630650.html

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