14:13 | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Соревнования в РФ проводятся в соответствии с планами"

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Глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что спортивные соревнования в РФ проводятся в соответствии с планами, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Ранее МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года.

- На сегодняшний день все соревнования, которые были запланированы в РФ, проводятся в соответствии с планами, - сказал Жуков. - Еще ни одна федерация не приняла решения об их отмене.

Для меня самым важным во вчерашнем решении было, что там отмечено, что после оглашения результатов расследования Макларена МОК даст возможность всем, кто упомянут в этом докладе, высказать свою позицию по этому вопросу. То есть никаких решений без того, чтобы были выслушаны все стороны, не будет принято.

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