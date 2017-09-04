Александр Жуков: "Сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде"

Глава ОКР Александр Жуков считает, что сейчас важно обсуждать восстановление системы, а не говорить о допуске российских спортсменов к Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В числе важных событий за последнее время он назвал назначение нового генерального директора РУСАДА.

- Сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде, нужно говорить о том, что идет восстановление нашей системы, - цитирует ТАСС Жукова. - Много событий прошло в РУСАДА - назначили генерального директора, там важная инспекция будет, которая будет смотреть, все ли нормально.

От этого будет зависеть восстановление РУСАДА, в свою очередь, от этого будет зависеть и восстановление ПКР и ВФЛА, которые в своих дорожных картах имеют пункт о восстановлении РУСАДА. Это сейчас важно, комиссия работает, посмотрим, сейчас говорить преждевременно, будем ждать итогов работы комиссий МОК.