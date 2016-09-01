13:01 | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Россияне должны входить в состав руководящих органов ВАДА"

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен, что россияне должны входить в состав руководящих органов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее главы антидопинговых агентств 17 стран, в том числе США, Германии и Великобритании, на саммите в Копенгагене призвали реформировать ВАДА на фоне последних допинговых скандалов.

- В самом руководстве антидопинговых структур должен быть баланс, не только представители западных стран (там должны быть. - Прим. "СЭ"), но и других стран, в том числе и нашей страны, - приводит "Р-Спорт" слова Жукова. - Они должны входить в руководящие органы, чтобы принимать эти решения. В настоящее время деятельность всех наших представителей в ВАДА приостановлена.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160901/1058138854.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Говоря понятным языком,представители криминала должны входить в состав полиции.

13:15

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