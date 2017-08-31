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15:40 | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Россия проводит и будет проводить чемпионаты мира по любым видам спорта"


Президент ОКР Александр Жуков заявил, что страна продолжит принимать чемпионаты мира по различным видам спорта. Ранее после доклада Ричарда Макларена Челябинск лишился права принять финал Кубка мира по конькобежному спорту, а Тюмень - этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам. Также Сочи смог принять чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

- Россия проводит и будет проводить мировые чемпионаты по любым видам спорта, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Что касается Олимпиады, то сейчас наши спортсмены активно готовятся, посмотрим, какие результаты будут показаны (на зимней Олимпиаде 2018 года. - Прим. "СЭ") в Пхенчхане.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20170831/1125052945.html

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