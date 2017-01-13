Александр Жуков: "Россия может претендовать на проведение Олимпиады-2028"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен, что РФ может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году. Несколько лет назад о возможном выдвижении Санкт-Петербурга в качестве столицы летних Игр 2024 года говорили российские чиновники.

Позже генеральный секретарь ОКР Марат Бариев сообщил, что после проведения Универсиады на Олимпийские игры 2024 года может претендовать Казань. Однако затем Виталий Мутко отметил, что главная задача - это не летняя Олимпиада, а проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Жуков напомнил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица летней Олимпиады-2024 будет выбрана из трех городов-кандидатов - Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта – в сентябре этого года в Лиме.

- Теперь только на 2028 год. Но этот процесс начнется не раньше 2020 года, - приводит "Р-Спорт" слова Жукова. - Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать. Не только Питер, у нас Казань в принципе возможна. В Сочи тоже можно.