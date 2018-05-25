Александр Жуков: "Очень много дел и в олимпийском движении, и в Государственной думе, чтобы все это совмещать"

Глава олимпийского комитета России Александр Жуков​ в интервью "Известиям" отметил, что решил не выдвигать свою кандидатуру в президенты организации на третий срок, так как стало сложно совмещать работу с деятельностью в государственной думе. Также он добавил, что не будет работать в координационной комиссии по подготовке к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Решение не выдвигать свою кандидатуру в президенты ОКРа на третий срок вы объяснили желанием сосредоточиться на работе первым заместителем председателя Государственной думы РФ. Но в 2010 году вы приходили в ОКР, совмещая этот пост с работой заместителем председателя правительства, а потом шесть лет совмещали его с деятельностью в Думе. Что изменилось? График в Госдуме стал жестче?

– Нет, дело не в этом. Просто действительно надо, чтобы человек, который возглавляет Олимпийский комитет, был в нем на полной занятости. Посвящал все свое рабочее время именно работе президентом ОКРа, все свои силы направлял именно на это. Очень много дел и в олимпийском движении, и в Государственной думе, чтобы все это совмещать. Поэтому я однозначно уверен, что президент ОКРа должен быть освобожденным.

– Во главе координационной комиссии по подготовке к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине тоже не останетесь?

– Конечно, нет. Эта работа связана с работой во главе ОКРа и постоянным взаимодействием с МОКом, оргкомитетом Олимпиады в Пекине и другими международными спортивными структурами. Нельзя заниматься этим, не будучи каждодневно погруженным в работу олимпийского движения.

– Какие основные достижения и неудачи вы можете выделить за восемь лет своей работы во главе ОКРа?

– Пока воздержусь от ответа на ваш вопрос. Расскажу об этом на ближайшем Олимпийском собрании, на котором окончательно сложу полномочия президента ОКРа, а делегаты выберут нового руководителя.