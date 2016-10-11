Александр Жуков: "О кандидатах на пост главы ОКР говорить пока рано"

Глава ОКР Александр Жуков подчеркнул, что на данный момент для олимпийского движения России непростые времена. Также Жуков, который принял решение покинуть свой пост в ОКР для того, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме и МОК, отметил, что пока рано говорить о том, кто станет его преемником в ОКР.

– Есть много достойных людей, которые могут претендовать на должность президента Национального олимпийского комитета, – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Есть достойные кандидаты, но сейчас рано об этом говорить.

Для олимпийского движения сейчас очень непростые времена. Все, кто наблюдал в Рио на Олимпиаде, прекрасно это понимают. Атака на наш спорт ведется очень серьезно, поэтому здесь нужно всем вместе прилагать усилия, чтобы сохранить Россию в олимпийском движении, решить все проблемы с допингом, которые возникли в последнее время. Нужны очень серьезные усилия, умение работать, прежде всего, с международными организациями.