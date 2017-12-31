13:01 | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Надеюсь, что в 2018 году российский спорт вернется на передовые позиции"

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Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду на возвращение российского спорта на ведущие роли в 2018 году. 

- Уходящий год был непростым для российского спорта, – сказал Жуков в видеообращении. – Но год заканчивается, я очень надеюсь, что 2018 год будет значительно более успешным и счастливым. Я очень надеюсь, что российский спорт снова вернется на свои заслуженные передовые позиции в мире, что наши спортсмены будут успешно выступать и принесут много радости нашим болельщикам.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Benpb_bl

Это вряд ли.

19:24

kolos249

Шмутко с Жуковым сдали российский спорт с потрохами! Сначала бездействовали, затем побежали каяться.

18:36

Джон....Сильвер

Такие, как ты, все сделали, чтобы этому не произойти!

15:47

Serenky25

Колобок же сказал мы позиций не сдавали...

14:16

Островзаячий

Ты мне, своему товарищу не веришь? - Ты мне не товарищ. Ты гадина и трус! - Не имеешь права, меня ранили. - Лучше б он тебя застрелил. С мёртвых спросу меньше, а на нас позора несмываемого. Да ты что. Ты что, Глеб! Я не испугался! Я потерял сознание! Ты не сознание, ты совесть потерял. Ты, когда пистолет он на тебя навёл, не про долг свой думал, ...не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных. Да про домик в Жаворонках с коровой, да с кабанчиком. 

14:09

Весёлый©

Логично.

14:07

Boooom

Он что думает что в 2018 разрешат допинг?

13:33

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А что позорник жучков еще не застрелился из винтовки преданной Зайцевой??! Нет. Позорище.

13:07

Снежик

может, церковь поможет.

13:03