Александр Жуков: "Надеюсь, что в 2018 году российский спорт вернется на передовые позиции"

Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду на возвращение российского спорта на ведущие роли в 2018 году.
- Уходящий год был непростым для российского спорта, – сказал Жуков в видеообращении. – Но год заканчивается, я очень надеюсь, что 2018 год будет значительно более успешным и счастливым. Я очень надеюсь, что российский спорт снова вернется на свои заслуженные передовые позиции в мире, что наши спортсмены будут успешно выступать и принесут много радости нашим болельщикам.
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Benpb_bl
Это вряд ли.
19:24
kolos249
Шмутко с Жуковым сдали российский спорт с потрохами! Сначала бездействовали, затем побежали каяться.
18:36
Джон....Сильвер
Такие, как ты, все сделали, чтобы этому не произойти!
15:47
Serenky25
Колобок же сказал мы позиций не сдавали...
14:16
Островзаячий
Ты мне, своему товарищу не веришь? - Ты мне не товарищ. Ты гадина и трус! - Не имеешь права, меня ранили. - Лучше б он тебя застрелил. С мёртвых спросу меньше, а на нас позора несмываемого. Да ты что. Ты что, Глеб! Я не испугался! Я потерял сознание! Ты не сознание, ты совесть потерял. Ты, когда пистолет он на тебя навёл, не про долг свой думал, ...не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных. Да про домик в Жаворонках с коровой, да с кабанчиком.
14:09
Весёлый©
Логично.
14:07
Boooom
Он что думает что в 2018 разрешат допинг?
13:33
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А что позорник жучков еще не застрелился из винтовки преданной Зайцевой??! Нет. Позорище.
13:07
Снежик
может, церковь поможет.
13:03