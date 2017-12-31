Александр Жуков: "Надеюсь, что в 2018 году российский спорт вернется на передовые позиции"

Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду на возвращение российского спорта на ведущие роли в 2018 году.

- Уходящий год был непростым для российского спорта, – сказал Жуков в видеообращении. – Но год заканчивается, я очень надеюсь, что 2018 год будет значительно более успешным и счастливым. Я очень надеюсь, что российский спорт снова вернется на свои заслуженные передовые позиции в мире, что наши спортсмены будут успешно выступать и принесут много радости нашим болельщикам.